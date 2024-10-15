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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (5)

        CENAZEYİBAHÇE SULARKEN GÖRDÜVan'da 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:15
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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (5)
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        CENAZEYİBAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

        Van'da 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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