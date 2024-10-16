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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (6)

        CENAZESİ,OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİVan'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 02:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 02:50
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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (6)
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        CENAZESİ,OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

        Van'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cansız bedeni Tuşba ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Rojin Kabaiş'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri, yaklaşık 7 saat sürdü. Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Kabaiş'in, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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