Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (6)
CENAZESİ,OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİVan'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
CENAZESİ,OTOPSİSİNİN ARDINDAN MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ
Van'da 18 gün sonra ölü bulunan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cansız bedeni Tuşba ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Rojin Kabaiş'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri, yaklaşık 7 saat sürdü. Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Kabaiş'in, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
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