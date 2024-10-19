Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 28 kilo skunk ele geçirildi

        VAN'ınÖzalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 28 kilo skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ınÖzalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesinde düzenlediği operasyonla 28 kilo 574 gram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        9 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi
        Van'daki kazada ölü sayısı 2'e çıktı; oğlu da yaşamını yitirdi
        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1...
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 1...
        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı
        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 7...
        Van'da kamyonet önce yola çıkan köpeğe, sonra hafif ticari araca çarptı: 7...
        Van'da Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenlendi
        Van'da Meme Kanseri Farkındalık Semineri düzenlendi