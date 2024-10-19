Van'da 28 kilo skunk ele geçirildi
VAN'ınÖzalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.
VAN'ınÖzalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesinde düzenlediği operasyonla 28 kilo 574 gram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.
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