Van'da 500 kişilik öğrenci korosu Cumhuriyet şarkılarını söyledi

VAN'da Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 500 kişilik dev koronun söylediği şarkılar, yoğun ilgi gördü.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu’nda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Daha sonra Cumhuriyetin 101'inci yılı nedeniyle yaklaşık 500 öğrencinin yer aldığı koro, hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkılarını okudu. Ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyen öğrencilerin bu etkinliği büyük beğeni topladı.

‘YÜZLERİNDEKİ SEVİNÇ, COŞKU HER ŞEYE DEĞER’

Okul Müdürü Muhammet Vasfi Mirahmetoğlu, Cumhuriyetin 101'inci yılını çocuklarla birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bir ay boyunca bu etkinlik için çalışmalar yaptıklarını belirten Müzik Öğretmeni Arzu Zorer Üzan ise, "Okulumuzda 5 ve 6'ncı sınıfların oluşturduğu, 12 sınıf ve yaklaşık 500 öğrenciyle dev bir koro oluşturmak istedim. Cumhuriyet ile ilgili güzel şarkı ve marşlarımızı söyleyip çocuklarımızın sayesinde bugünü coşkuyla kutladık. Yüzlerindeki sevinç, coşku her şeye değer. Bir kez daha iyi ki öğretmenim dedim. Ders saatlerinde bir aylık bir çalışmayla emek verdik ve çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Cumhuriyetin coşkusunu sevincini yaşatma gururunu yaşatma sevinci içerisindeyim" diye konuştu.