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        Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        VAN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:50
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        Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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        VAN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 101'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Jandarma ve polis ekiplerinin tören geçidi alkışlanırken, kutlamalara atlı birlikler de katıldı.

        Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Caddesi'nde Valilik binası önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene, Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Vali Balcı, Tümgeneral Bulut ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atan, kutlamalara katılan vatandaş, öğrenci ve birliklerin bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu da kutlamalarda yer aldı. Şiirlerin okunduğu programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının ve ekiplerin halk oyunları, eskrim ve jimnastik gösterilerinin ardından konuşmalar yapıldı. Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Balcı verdi. Asker, polis ve öğrencilerin geçişiyle sona erdi. Jandarma ve polis atlı birliklerinin de yar aldığı geçit töreni yoğun alkış aldı.

        'EGEMENLİK MİLLETİN'

        Vali Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi günü Van'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Kutlu Olsun. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte, halkın kendi kendini yönettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu demokratik değerlere sahip bir toplum olmamıza olanak sağlanmıştır. Cumhuriyet, Türkiye'nin bugünkü kimliğinin temelini oluşturmakla birlikte ülkemizin kalkınmasına, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmasında önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin en büyük başarısı da milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok daha güçlenerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kurmakla mümkün olacaktır" dedi.

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