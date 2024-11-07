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        30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        VAN'da uyuşturucu ticaretinden 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:15
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        30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        VAN'da uyuşturucu ticaretinden 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.A. (35), jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinin yaptığı çalışmada, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'nın, Van'ın Edremit ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. K.A., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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