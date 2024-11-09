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        Van'da 2 giyim mağazası yandı; 1 milyon 100 bin TL zarar oluştu

        VAN'ınÇaldıran ilçesinde 2 giyim mağazında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:35
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        Van'da 2 giyim mağazası yandı; 1 milyon 100 bin TL zarar oluştu
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        VAN'ınÇaldıran ilçesinde 2 giyim mağazında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.

        Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait 2 giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken, yanan 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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