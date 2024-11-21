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        Van'da karla mücadele çalışması

        VAN'da yağış sonrası kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bazı kırsal mahalle yolları, karla mücadele ekipleri tarafından temizleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:35
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        Van'da karla mücadele çalışması
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        VAN'da yağış sonrası kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bazı kırsal mahalle yolları, karla mücadele ekipleri tarafından temizleniyor.

        Van'da kar yağışı ile birlikte bazı kırsal mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen Başkale ilçesine bağlı Sualtı ve Aşağıdallı ile Gürpınar'a bağlı Sıcaksu ve Dikbıyık mahalleleri ve bağlı mezralar ile Çatak ilçesine bağlı Belbukan bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yolların en kasa zamanda kardan temizlenerek ulaşıma açılacağı belirtildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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