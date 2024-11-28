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        Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı

        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 158 yerleşim yerinden 134'ünün yolu yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:10
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        Van'da kardan kapanan 134 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 158 yerleşim yerinden 134'ünün yolu yeniden açıldı. 24 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kentte önceki gün yağan kar yağışıyla birlikte 60 mahalle ve 98 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda mahalle ve mezra yollarından 134'ü yeniden açıldı. 24 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Bu arada, kar kalınlığının kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 35 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okulların bugün için eğitim öğretime ara verildiği kent merkezinde dün gece boyunca çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlek caddeleri kardan temizlendi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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