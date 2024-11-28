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        Van'da takibe alınan araçta 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

        VAN'da polisin takibe alıp durdurduğu araçta yapılan aramada 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:15
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        Van'da takibe alınan araçta 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı
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        VAN'da polisin takibe alıp durdurduğu araçta yapılan aramada 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında takibe aldıkları aracı, İpekyolu ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın içindeki gizli bölmelerde 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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