Van'da takibe alınan araçta 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında takibe aldıkları aracı, İpekyolu ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın içindeki gizli bölmelerde 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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