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        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (2)

        VALİBALCI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR 51 KİŞİ YARALANDIVan Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:05
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        Van'da 2 ayrı zincirleme kaza; 1 ölü, 51 yaralı (2)
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        VALİBALCI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4’Ü AĞIR 51 KİŞİ YARALANDI

        Van Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza bölgesinde bilgi alan Vali Balcı açıklamalarda bulundu. Zincirleme kazalarda 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 51 kişinin de yaralandığını belirten Vali Balcı şöyle konuştu:

        "Van-Erciş karayolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklanan zincirleme trafik kazası meydana geldi. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 50’ye yakın vatandaşımız da yaralandı. İlk haber geldiğinde başka ambulanslarımız, sağlık personellerimiz olmak üzere arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz emniyet trafik, jandarma, itfaiye diğer ilgili kurum personelleri buraya geldi. Yaralıları hastaneye intikal ettirdik. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı, yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Araçları kaldıracaklar. Yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattık. Hızlı bir şekilde araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak. 4’ü ağır, toplam 51 yaralı var. Kazada Toplam 51 yaralı emniyet, jandarma ve karayolları ekiplerimizin verdiği bilgiye göre gizli buzlanma ve sisten kaynaklı bir zincirleme kaza"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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