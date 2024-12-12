Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar yağışı etkili oldu; Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı

        VAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar yağışı etkili oldu; Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, lapa lapa yağan kar yağışının altında gezintiye çıkıp fotoğraf çekerken, Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi, kent merkezinde vatandaşlar sokağa çıkarak gezinti yaptı. Kar kalınlığı kent merkezinin kenar mahallelerinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Bu arada Van-Bahçesaray karayolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten Erdem Aldemir, "Hakkari'den Van'a gezmeye geldim. Burada güzel bir kar yağışı var. Bu bölgenin güzelliği de kar ile oluyor. Kar yağışına çok sevindik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüşüyor
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Van'daki hastanede "ağrı pili" uygulaması başladı
        Van'daki hastanede "ağrı pili" uygulaması başladı
        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Van'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        TIR'da sedyeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
        TIR'da sedyeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
        Van'da sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Projesi" ile binlerce öğrenci kitapla buluşuy...
        Van'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Projesi" ile binlerce öğrenci kitapla buluşuy...