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        Van'da kar nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        VAN'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:45
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        Van'da kar nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        VAN'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

        Meteorolojinin uyarısının ardından Van'da dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 86 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verilirken, Van-Bahçesaray karayolu ise kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Kent merkezinde iş makineleri tarafından belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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