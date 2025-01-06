Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar yağışı; 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        VAN'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 08:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar yağışı; 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 237 mahalle ve 256 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Ekipler, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışma yürütüyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Van-Bahçesaray kara yolu kar ve çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"

        Benzer Haberler

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Ambulans uçak 6 yaşındaki hasta çocuk için havalandı
        Ambulans uçak 6 yaşındaki hasta çocuk için havalandı
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu iş kadınlarıyla buluştu
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu iş kadınlarıyla buluştu
        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı yapı...
        Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı yapı...
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüd...
        Van'da sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüd...