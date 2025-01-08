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        Donmak üzereyken bulunan göçmen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        VAN'da karlı arazide donma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:45
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        Donmak üzereyken bulunan göçmen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        VAN'da karlı arazide donma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Gürpınar ilçesi kırsal Çörekli Mahallesi yakınlarında karla kaplı arazide donma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kırsal mahalleye kadar araçla giden ekipler, arazi koşularından dolayı bölgeye ulaşamayınca, bu kez Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter talep edildi. Bölgeye giden ambulans helikopter, 20 yaşında olduğu belirtilen Afganistan uyruklu kaçak göçmeni alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Tedaviye alınan Afgan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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