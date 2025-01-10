Van'da Atsushi Miyazaki'nin ismini verildİği AKOM merkezi hizmete açıldı

VAN depreminde hayatını kaybeden Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Afet Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez içerisinde yer alan basın ofisine ise aynı otelin enkazında hayatını kaybeden DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz (52) ve Cem Emir'in (26) isimleri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) hizmete açtı. 2011 Van depremi sırasında gönüllü olarak geldiği kentte yıkılan otelin enkazında kalarak yaşamını yitiren Japon afet gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği merkez içerisinde yer alan basın ofisine ise aynı otelin enkazında hayatını kaybeden DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in isimleri verildi. Açılışa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Gülderen Varlı, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Japonya- Türkiye Büyükelçi Maslahatgüzarı Tahara Koji, AAR Türkiye Direktörü Konako Ono Miyachi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, İzmir-Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, bölge belediye eş başkanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

AFET MAĞDURLARININ YARALARI SARILACAK

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKOM'un afet öncesi, sırası ve sonrasında birçok kritik görevi üstlenerek, risk analizi, erken uyarı sistemleri, toplum bilincini artırma çalışmaları, kesintisiz iletişim ve hızlı lojistik desteği sağlama, hasar tespiti, afetzedelere destek gibi görevleri üstleneceğini söyledi. Zeydan, "Deprem ve sel gibi durumlara karşı izleme cihazları, uydu iletişim sistemleri, arama-kurtarma robotları ve mobil müdahale birimleri ile donatıldı. Ayrıca toplumun afet bilincini artırmak amacıyla düzenli eğitim ve tatbikat programları uygulanacak olan AKOM'da, AFAD, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmalar yapılacak, psiko-sosyal destek ekipleri, afet mağdurlarının yaralarını sarmak için hazır bulunacak" dedi.