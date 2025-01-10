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        Van'da Atsushi Miyazaki'nin ismini verildİği AKOM merkezi hizmete açıldı

        VAN depreminde hayatını kaybeden Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Afet Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:10
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        Van'da Atsushi Miyazaki'nin ismini verildİği AKOM merkezi hizmete açıldı
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        VAN depreminde hayatını kaybeden Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Afet Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez içerisinde yer alan basın ofisine ise aynı otelin enkazında hayatını kaybeden DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz (52) ve Cem Emir'in (26) isimleri verildi.

        Van Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) hizmete açtı. 2011 Van depremi sırasında gönüllü olarak geldiği kentte yıkılan otelin enkazında kalarak yaşamını yitiren Japon afet gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği merkez içerisinde yer alan basın ofisine ise aynı otelin enkazında hayatını kaybeden DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in isimleri verildi. Açılışa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar, Gülderen Varlı, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Japonya- Türkiye Büyükelçi Maslahatgüzarı Tahara Koji, AAR Türkiye Direktörü Konako Ono Miyachi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, İzmir-Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri, bölge belediye eş başkanları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

        AFET MAĞDURLARININ YARALARI SARILACAK

        Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKOM'un afet öncesi, sırası ve sonrasında birçok kritik görevi üstlenerek, risk analizi, erken uyarı sistemleri, toplum bilincini artırma çalışmaları, kesintisiz iletişim ve hızlı lojistik desteği sağlama, hasar tespiti, afetzedelere destek gibi görevleri üstleneceğini söyledi. Zeydan, "Deprem ve sel gibi durumlara karşı izleme cihazları, uydu iletişim sistemleri, arama-kurtarma robotları ve mobil müdahale birimleri ile donatıldı. Ayrıca toplumun afet bilincini artırmak amacıyla düzenli eğitim ve tatbikat programları uygulanacak olan AKOM'da, AFAD, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmalar yapılacak, psiko-sosyal destek ekipleri, afet mağdurlarının yaralarını sarmak için hazır bulunacak" dedi.

        'BÜTÜN BÖLGE İÇİN OLDUKÇA HAYIRLI BİR İŞ'

        Açılışta konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da 2011 Van depremi sırasında yardım çalışmaları yürütürken yaşamını yitiren Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'yi saygıyla andıklarını belirterek, "Miyazaki isminin verildiği AKOM sadece Van'a değil, bölgeye hizmet edecek olması, bütün bölge için oldukça hayırlı ve önemli bir iş. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Atsushi Miyazaki'nin isminin verildiği Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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