Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir farkı yok (2)

        BAKANMEMİŞOĞLU, İHTİSAS AKADEMİ PROGRAMI'NA KATILDISağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ziyaretinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen İhtisas Akademi Programı'nın açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir farkı yok (2)
        ABONE OL

        BAKANMEMİŞOĞLU, İHTİSAS AKADEMİ PROGRAMI'NA KATILDI

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ziyaretinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen İhtisas Akademi Programı'nın açılışına katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Bakan Memişoğlu, TÜGVA'nın, değerlerini koruyan ve çalışan bir nesil yetiştirmek için önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Memişoğlu, "Sorgulayan, araştıran, bilim ve bilgiyle hareket eden bir neslimiz var. Bu çok önemli. Ama bunu yaparken de değerlerimizi, geçmişimizi, medeniyetimizi, kültürünü devam ettirip, ona bağlı kalan bir neslimiz de var. Bugün TÜGVA esas bu tarafıyla hem değerlerini kaybetmeyen, sorgulayan, çalışan, üreten bir gençlik var ve gelecekte ülkeyi yönetecek insanlar yetiştirmek için bu kadar çaba harcıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        'BU OYUNA GELMEMEMİZ LAZIM'

        Gençlere de çok çalışıp üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyük' dediği esasında bu. Bizim de üretmemiz lazım. Peki, bu kötülük medeniyetine veya kötülüğe karşı mücadele eden bizler üretirken, çalışırken veya birlikte olmaya çalışırken, farklılıklarımızı birleştirip zenginlik ve güç haline getirmeye çalışırken karşı taraf duracak mı? Siz '5'ten büyük' dedikten sonra, dünyaya iddia ortaya koyduktan sonra, 'Buna isyan ediyorum, buna itiraz ediyorum' dedikten sonra, bir toplum, bir ülke, bir lider olarak, bir dava olarak karşı taraf 'Ne güzel yapıyorlar' diyecek mi, sanıyorsunuz? Demeyecek. Ne yapacak? Bizi birbirimize düşürecek. Ayrıştırmaya çalışacak. Kavga etmeye çalıştıracak. Enerjimizi birbirimize harcamaya çalıştıracak. Bizi, Kürt'tür, Müslümandır, dinsizdir, dinlidir diye sağ, sol diye ayrıştıracak. Bu net. Bu oyuna gelmememiz lazım. Bizim hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Birbirimizi eleştirecek taraflarımız da olabilir. Ama bugün, bu zaman, birlikte hareket etme zamanı. Bir olma, daha çok üretme, çalışma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı" diye konuştu.

        '42 BİN GENCİMİZİN HER BİRİNE 3'ER KİTAP OKUTTURUYORUZ'

        TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, TÜGVA'nın gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, "TÜGVA, yeni neslin artık bir evi olsun diye kurulan bir vakıf. Bugün 81 il ve 700 ilçede teşkilatlanması bitmiş, 600 binin üzerinde gönüllü üyesi bulunan, birçok alanda çalışan Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan bir vakıf haline geldik. TÜGVA üniversitenin yanı sıra ortaokul ve lise çalışmalarıyla da gençlerimizi üniversiteye hazırlıyor" dedi. 42 bin gence 3'er kitap okuttuklarını belirten Deniz, "Bugün kitap kurdu yarışmamız ile Van'da 80 bin ortaokul öğrencisinden 42 bini öğrenciyi kitap okutmak için yarışmaya kayıtlarını aldık. 42 bin gencimizin her birine 3'er kitap okutturuyoruz. Bu da 100 binin üzerinde kitap yapıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıl...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıl...
        Van'da emekli olan okul müdürüne duygulandıran veda
        Van'da emekli olan okul müdürüne duygulandıran veda
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da konuştu:
        Van-İran sınırında, 3 metrelik karla mücadele
        Van-İran sınırında, 3 metrelik karla mücadele
        Van'da öğrenciler tadilatına destek verip açtıkları ana sınıfında pasta kes...
        Van'da öğrenciler tadilatına destek verip açtıkları ana sınıfında pasta kes...