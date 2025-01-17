Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir farkı yok (3)

BAKANMEMİŞOĞLU, GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Van Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burak Gültepe'nin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildiği kongrede konuşan Bakan Memişoğlu, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Bakan Memişoğlu, "Seçilme hakkı 2006'ya kadar 25'ti. Bir milletvekili olacaksanız, yaşınızın 30 olması lazımdı. 29 yaşındaki insanlar Meclis'e giremiyordu. Cumhurbaşkanımız, gençliğe güvendiği için şu an 18 yaşında milletvekili olabiliyorsunuz. Bakın tarihimize. 21 yaşında bir imparatorluğu dize getirmiş, çağ değiştirmiş, Fatih Sultan Mehmetler gibi atalarımız var bizim. 38 yaşında İstanbul'dan kalkıp Samsun'a çıkıp, bu ülkeyi kurtarma iddiası olan gençlerimiz var. Onun için sizlerle beraber üretiyoruz bu ülkeyi. Sizler bu ülkeye yön veriyorsunuz. Onun için sizlerin kendisini hem geçmişini hem geleceğini iyi bilmesi ve kendini geliştirmesi gerek" dedi.

'BUGÜN BİZ VARIZ, YARIN SİZ VARSINIZ'

Bakan Memişoğlu, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız. Kimsenin şimdiye kadar söyleyemediği, kendi liderimizin dünyanın Birleşmiş Milletleri'nde, ortasına söylediği bir iddia var. O nedir? 'Dünya 5'ten büyüktür.' Eğer bunu söylüyorsan o zaman çalışacağız, üreteceğiz, birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve heyecanımızı sizlerle hiç kaybetmeyeceğiz. Sizlere güveniyoruz. Bugün biz varız, yarın siz varsınız. Gençlik heyecanını kaybetmeyecek" diye konuştu.

'SADECE HİZMETİ DEĞİL, TEKNOLOJİSİNİ DE ÜRETECEĞİZ'

2002'de bu ülkede insanların sadece 2 kez hastaneye veya sağlıkçıya ulaştığını belirten Bakan Memişoğlu, "Bugün 11 kez sağlıkçıya ulaşıyor. Sadece Van'da 11 hastane açmışız, 24 hastane yenilemişiz. Bunu söylediğim zaman çoğu insan şaşırıyor. İstanbul’da 1972-73'te yapılan en son Göztepe SSK Hastanesi'nden sonra 2008-2010'a kadar 100 yatağın üstünde bir devlet hastanesi ve devletin yaptığı bir hastane yoktu. Şu anda istediğiniz ilacı, istediğiniz tedaviyi her yerden alabiliyorsunuz. Bize bunlar yetmez. Bugün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği gibi 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı' kapsamında sadece hizmeti değil, teknolojisini de üreteceğiz, bilgisini de üreteceğiz" dedi.