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        Saat atölyesini kütüphaneye dönüştürdü

        VAN'ın Erciş ilçesinde 10 yıldır saat atölyesi işleten Abdurrezak Çelik (26), dükkanının bir bölümünü evinden getirdiği kitaplarla mini kütüphaneye dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:25
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        Saat atölyesini kütüphaneye dönüştürdü
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        VAN'ın Erciş ilçesinde 10 yıldır saat atölyesi işleten Abdurrezak Çelik (26), dükkanının bir bölümünü evinden getirdiği kitaplarla mini kütüphaneye dönüştürdü. Kurduğu sobayla dükkanını sıcak bir mekana dönüştüren Çelik, müşterilerine hem kitap okuma imkanı sunuyor, hem de zaman zaman çay ikramında bulunuyor.

        İlçede 40 yılı aşkın bir zamandır saat tamirciliği yapan babasının işlerini devralan Abdurrezak Çelik, çalıştığı atölyesinin bir bölümünü okuma salonuna dönüştürdü. Evinden getirdiği kitaplarını raflara yerleştirip kurduğu sobanın çevresine masa ve sandalye bırakarak dükkanın bir bölümünü mini kütüphaneye dönüştüren Çelik, zaman zaman kitap okuyan müşterilerine ve gelen öğrencilere çay servisinde de bunuyor. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini belirten Çelik, "Uzun yıllardır kitap okurum ve okuduğum kitapların sayısı 4 bini geçti. Bu kitaplar için dükkanımda bir bölüm hazırlayıp raflar yerleştirdim. Yaklaşık bine yakın kitabımı atölyemde oluşturduğum bu kütüphaneye taşıdım. Dükkana gelen müşteriler ve zaman zaman öğrenciler dükkana gelip kütüphanemden faydalanıyorlar. Ben de gelenlere çay ikramında bulunuyorum. Yaptığım işten büyük keyif aldım" dedi.

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