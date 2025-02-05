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        Van'a geçen yıl 719 bin İranlı turist geldi; 350 milyon dolar katkı sağladı

        VAN'da son yılların en yoğun turist hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:45
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        Van'a geçen yıl 719 bin İranlı turist geldi; 350 milyon dolar katkı sağladı
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        VAN'da son yılların en yoğun turist hareketliliği yaşanıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Van'a 2024 yılında 719 bin İranlı turist giriş yaptı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, 20 Şubat'ta Van-Tahran arasında başlayacak tren seferleriyle 2025 hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu belirterek, "2023 yılında ilimize giriş yapan İranlı turist sayısı 595 bin iken, 2024'te 719 bine ulaştı. İranlıların günlük geliş gidiş ortalaması da 500 dolara denk geliyor. Bu da ilimize yaklaşık 350 milyon dolar civarında bir katma değer sağlıyor" dedi.

        Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatillerde Van'ı tercih eden İranlılar, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da eğlence mekanlarında eğlenerek zaman geçiriyor. Kentin tarihi mekanlarını da ziyaret eden İranlılar esnafın da yüzünü güldürüyor.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 1 yılda Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente 719 bin turistin giriş yaptığını söyledi. Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kent için can damarı olduğunu anlatan Çeliktaş, "Van'ın ekmek kapısı Kapıköy, İranlı turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. 2023 yılında ilimize giriş yapan İranlı turist sayısı 595 bin iken, 2024'tte bu sayı 719 bine ulaştı. Yani 124 bin civarında bir artış oldu. Bu da kentimiz için çok önemli. İranlı turistlerin kentimizi tercih etmelerini de her yıl yaşanan artışla görüyoruz. İlimize sağladığı ekonomik katma değer de çok yüksek. İranlıların günlük geliş gidiş ortalaması da 500 dolara denk geliyor. Bu da ilimize yaklaşık 350 milyon dolar civarında bir katma değer sağlıyor. Bu katma değer ise tabana yayılıyor ve her kesimin faydalanabildiği bir gelir oluyor" dedi.

        'TREN SEFERLERİYLE BİRLİKTE TURİST SAYISI DA ARTACAK'

        2025 yılında daha çok turist beklediklerini kaydeden Çeliktaş, "Tahran-Van arası demir yolu turizme açılıyor. Bunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız müjdelemişti. Bu da çok önemli. Bu yıl için 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Bunun yanı sıra Ağrı-Gürbulak, Hakkari'deki Esendere, Üzümlü sınır kapılarından da giriş yapan turistler Van'a akın ediyor. 20 Şubat'tan sonra başlaması beklenen Van-Tahran arası tren seferleriyle birlikte turist sayısında ciddi artış olacağını düşünüyoruz. Şu an biletler de satışa sunuldu, ilk sefer 20 Şubat'ta başlayacak. Bunun süreklilik arz etmesi bizim için önemli. Biz bunu talep ediyoruz. Tren sefer sayılarının haftanın her gününde olması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca Van-Erbil ve Van-Tahran uçak seferlerinin de başlatılmasını istiyoruz. Bu seferler, kentimize büyük kazançlar sağlayacaktır. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’nın modernize edilmesi, Van-Şırnak kara yolunun faaliyete geçmesi ise kentimizin çehresini değiştirir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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