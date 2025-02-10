Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Meslektaşları ve öğrencileri, kalp krizinden ölen 'Melek' öğretmenin masasına gül bıraktı

        VAN'da kalp krizi geçiren Fen Bilimleri Öğretmeni Melek Malgaz (34), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meslektaşları ve öğrencileri, kalp krizinden ölen 'Melek' öğretmenin masasına gül bıraktı
        ABONE OL

        VAN'da kalp krizi geçiren Fen Bilimleri Öğretmeni Melek Malgaz (34), hayatını kaybetti. Görev yaptığı Selçuklu Ortaokulu’nda meslektaşları ve öğrencileri Malgaz’ın masasına gül bıraktı.

        Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Selçuklu Ortaokulu’nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Melek Malgaz, 2 ay önce kanser tedavisi için gittiği İstanbul'da önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Malgaz'ın cenazesi dün Çelebibağı Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Meslektaşları ve öğrencileri Melek Malgaz’ı unutmadı. 20 kişilik öğrenci grubu ve mesai arkadaşları, Melek öğretmenin masasına gül bıraktı.

        Okul Müdürü Salih İslamoğlu, "Öğretmenimiz İstanbul’da tedavi görüyordu. Bu süreçte ağırlaşan hocamız maalesef 2 gün önce kalbine yenik düştü. Biz de öğretmen ve öğrencilerimizle sınıfta bulunan masasına gül bıraktık. Kendisi ismi gibi Melek gibiydi. Onu hiç unutmayacağız" dedi.

        Öğrencilerinden Muhammet Şerif Dağ ise "Sınıf öğretmenimizdi. Kendisini maalesef kaybettik. Arkadaşlarımızla birlikte öğretmenimizin resminin de bulunduğu masaya gül bıraktık. O hep kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Kaymakam Süleyman Bakan, yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti
        Kaymakam Süleyman Bakan, yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti
        Van, Muş ve Hakkari'de 28 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Hakkari'de 28 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı
        Kadim Aşiretler Federasyonundan "huzur ve refah için atılacak her adımı des...
        Kadim Aşiretler Federasyonundan "huzur ve refah için atılacak her adımı des...