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        Yuvarlanan iş makinesi operatörü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar küreme çalışması yaparken şarampole yuvarlanan belediyeye ait iş makinesinin operatörü, bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:50
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        Yuvarlanan iş makinesi operatörü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar küreme çalışması yaparken şarampole yuvarlanan belediyeye ait iş makinesinin operatörü, bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

        Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç-Bağcılar yolunda kar küreme çalışması yapan belediyeye ait iş makinesi, bir anda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan operatör Mehmet Salim Akçer (33) için yetkililerden helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Jandarma Hava Grup Komutanlığından bölgeye hareket eden helikoptere alınan Akçer, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akçer'in hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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