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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (2)

        VALİBALCI, BELEDİYEYE GELDİİçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Vali Ozan Balcı, göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:14 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:20
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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (2)
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        VALİBALCI, BELEDİYEYE GELDİ

        İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Vali Ozan Balcı, göreve başladı. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Vali Balcı'yı belediye önünde daire başkanları karşıladı. Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun da bulunduğu belediye çevresinde ise polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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