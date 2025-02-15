Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, görevden uzaklaştırıldı (2)

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Vali Ozan Balcı, göreve başladı. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Vali Balcı'yı belediye önünde daire başkanları karşıladı. Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun da bulunduğu belediye çevresinde ise polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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