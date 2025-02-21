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        Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü

        VAN'ın Çatak ilçesinde dün akşam yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:25
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        Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü
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        VAN'ın Çatak ilçesinde dün akşam yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalar temizlenip, yol trafiğe açıldı.

        Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi mevkiinde yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazanın önüne geçti. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların geçişlerine izin vermedi. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, düşen kayaları temizledikten sonra yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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