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        Van'da 8 kaçak göçmen yakalandı

        VAN'da jandarma ekiplerinin yol denetiminde durdurulan TIR'da Afganistan uyruklu 8 göçmen yakalandı, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:05
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        Van'da 8 kaçak göçmen yakalandı
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        VAN'da jandarma ekiplerinin yol denetiminde durdurulan TIR'da Afganistan uyruklu 8 göçmen yakalandı, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde jandarma kontrol noktasında dün saat 23.30 sıralarında bir TIR'ı durdurdu. M.K.'nin kullandığı 33 AYN 759 plakalı TIR'daki aramada, aracın kupa kısmının yatak bölümünde yatar vaziyette Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Bu kaçaklardan 2’sinin ikinci kez yakalandığı bildirildi.

        TIR şoförü M.K., sorgusunda kaçak göçmenlerin Van'da otostop çektiğini, kendisinin de Bitlis’e götürmek için aracına aldığını belirtti. Göçmenler ise sorgularında Van'a kaçak yollarla yaklaşık 1 ay önce giriş yaptıklarını söyledi. İran'da yaşayan kaçakçılara kişi başı 2 bin 500 dolar verdiklerini belirten kaçak göçmenler, şüpheli M.K. ile İran'daki kaçakçıların irtibat kurduğunu, şoföre ücreti kaçakçıların vereceğini, Kırşehir'e gittiklerini ifade etti.

        Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderilirken, TIR şoförü M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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