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        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde eğitim- öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 07:57 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:00
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        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde eğitim- öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Van'da sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler lapa lapa yağan karın altında okullarına giderken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi ve sis nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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