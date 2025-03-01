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        Erciş'te durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı

        VAN'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:00
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        Erciş'te durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı
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        VAN'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.N.S., gözaltına alındı.

        Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı kara yolundaki Balık Bendi uygulama noktasında, 34 ERV 449 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, sürücü F.N.S.'nin aracında yaptığı kontrollerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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