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        Grubunda lider olan Vangücü Kadın Futbol Takımı, destek bekliyor

        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:40
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        Grubunda lider olan Vangücü Kadın Futbol Takımı, destek bekliyor
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        TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup ediyor. Grup lideri olan takım antrenmanlarını aralıksız sürdürürken, Teknik Direktör Mecit Tekin, "İmkansızlıklara rağmen fedakarlık yapıp, maçlara çıkıyorlar. Maddi sıkıntılardan kaynaklı her an takımdan ayrılmak zorunda kalabilecek oyuncularımız var" dedi.

        Van'da 2019'da kurulan ve 50'ye yakın futbolcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, oynadığı oyunla büyük başarı elde ediyor. 2 yıldır 2'nci Lig'de oynayan ve çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla yenen Vangücü Kadın Futbol Takımı, şu ana kadar 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak 27 puanla lider oldu. Geçen hafta Osmaniye Kadın Futbol Takımı ligden çekilince 3-0 hükmen galip gelen Vangücü Kadın Futbol takımı, bu hafta sonu deplasmanda Kahramanmaraş Anadolu Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Vangücü Kadın Futbol Takımı, İpekyolu ilçesindeki şehir stadında antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

        '3 AYDIR SPORCULARIMIZA ÖDEME YAPAMIYORUZ'

        Vangücü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mecit Tekin, "Çıktığımız maçlarda rakiplerimizi farklı skorla yeniyoruz. Şu ana kadar oynadığımız 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Yetenekli oyuncuları olan takımımızın tek hedefi, 1'inci Lig'e çıkmak. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip Vangücü Spor Takımı'nın gol yükünü taşıyan başta Aycan Arda ve tüm kızlarımız çok büyük fedakarlıklar ortaya koyuyor. Bu hafta sonu deplasmanda Kahramanmaraş ile maçımız var. Bu maçı da alıp, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Maddi sıkıntılar nedeniyle 3 aydır sporcularımıza ödeme yapamıyoruz. Takımda oynayan sporcuların çoğu farklı illerde üniversite okuyor" dedi.

        'FEDAKAR KIZLARIMIZA DESTEK OLUN'

        Mecit Tekin, "Bu sporcularımız okuldaki yoğun ders programının yanı sıra bulundukları illerde bireysel antrenman yaparak bu şekilde maça hazırlanıyorlar. Uzak illerden maçtan 1 gün önce otobüsle maça geliyorlar ve maç sonunda tekrar otobüsle okullarına geri dönüyorlar. Tüm bu yorucu yolculuk ve imkansızlıklara rağmen fedakarlık yapıp, maçlara çıkıyorlar. Maddi sıkıntılardan kaynaklı her an takımdan ayrılmak zorunda kalabilecek oyuncularımız var. Bu önemli ve şampiyonluğa kilitlenmişken şampiyonluk hayallerimizin bitmemesi ve devam edebilmemiz için bu azimli ve fedakar kızlarımıza Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız ve iş insanlarımızın sahip çıkmasını ve takıma destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

        Takımın golcü oyuncusu Aycan Arda ise "27 puanla lider durumdayız. Bu hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. Deplasmanda Kahramanmaraş Takımı ile maçımız var. Bu maçı da alırsak, bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz, 1'inci Lig'e yükselmek ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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