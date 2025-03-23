Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve çevresinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaşırken, yağış nedeniyle kent genelinde 12 mahalle ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışma başlattı.

VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

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