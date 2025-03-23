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        Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:50
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        Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve çevresinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaşırken, yağış nedeniyle kent genelinde 12 mahalle ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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