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        Van-Bahçesaray kara yolu, 5 ay sonra ulaşıma açıldı

        VAN'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, bir haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:05
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        Van-Bahçesaray kara yolu, 5 ay sonra ulaşıma açıldı
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        VAN'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, bir haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

        Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da kasım ayında çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte yolun bazı noktalarına çığ düşerken, 5 ay kapalı kalan kara yolunun açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından Van-Bahçesaray kara yolunu ulaşıma açtı. Aylardır bölgeye gelemeyenler dün yolun açılmasıyla araçlarıyla geçiş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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