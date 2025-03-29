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        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede yakalandı

        VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:40
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        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede yakalandı
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        VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden N.O. (50), babasının evinde gizli bölmede yakalandı. N.O., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Van M Tipi Cezaevi'nde kalan N.O. firar etti. O dönem yapılan çalışmalarda N.O.’ya ulaşılamadı. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, N.O.'nun Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleye baskın düzenleyen ekipler, N.O.’yu babasının evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL Adli para cezası bulunan N.O., cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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