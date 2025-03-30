Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da trafik polisi, çocuklara bayram şekeri dağıttı

        VAN'ın Erciş ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Cihat Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde araçta anons yaparak çocukların bayramını kutlayıp, şeker ikram etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da trafik polisi, çocuklara bayram şekeri dağıttı
        ABONE OL

        VAN'ın Erciş ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Cihat Kara, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde araçta anons yaparak çocukların bayramını kutlayıp, şeker ikram etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Cihat Kara, Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçede devriye görevi yaptı. Kara, araçtan dolaşan çocuklara, 'Bayramınız kutlu olsun çocuklar' anonsu yaptı. Trafik aracının yanına gelen çocuklar, polis memurları ile bayramlaşıp, bayram şekeri aldı. Çocuklar, ikramlarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

        Polis memuru Cihat Kara, bayramlarda çocukları sevindirmenin kendisini de mutlu ettiğini belirterek, "Öncelikle bütün ülkemizin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duyduklarımla kutluyorum. Bugün bayramın 1’inci günü. Ekip aracıyla devriye gezerken, çocukların caddede bayram dolayısıyla gezdiğini gördük. Ekip aracından anons edip bayramlarını kutladık. Daha sonra araçta bulundurduğumuz şekerlerden çocuklara ikram ettik. Onlar da bizim bu davranışımızdan dolayı çok mutlu oldular" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı
        Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı
        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor
        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor
        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...
        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalan...
        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalan...
        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede ya...
        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede ya...