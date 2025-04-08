Van'da çığ riski nedeniyle 4 aydır kapalı olan mahalle yolu ulaşıma açıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kardan kapalı olan Yukarı Dallı Mahallesi’nin yolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kış mevsiminin sert geçtiği Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezine 178, Başkale ilçe merkezine ise 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve ocak ayından bu yana ulaşıma kapalı olan Yukarı Dallı Mahallesi’nin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yer yer 2 metreyi bulduğu yolda kar savurma aracı ile dün sabah saatlerinde başlattığı çalışma, gece saatlerine kadar sürdü. Gece saatlerinde mahalleye ulaşan ekipler, kentte kardan dolayı kapalı olan son mahalle yolunu da açmış oldu.

Yaklaşık 4 aydır kapalı olan yolun, 5 kilometrelik kısmında çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Öte yandan belediye ekipleri, Çaldıran ve Saray ilçelerinde sınır hattında bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarında da yürüttükleri karla mücadele çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.