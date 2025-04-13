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        Van'da 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem

        VAN'ın Tuşba ilçesinde 19 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:25
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        Van'da 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde 19 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Tuşba ilçesi saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) derinliğini 10,69 kilometre olarak saptadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.

        Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58’de ise bu kez Tuşba’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 4.42 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        DEPREME ARACINDA YAKALANDI

        Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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