Van'da 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem

VAN'ın Tuşba ilçesinde 19 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Tuşba ilçesi saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) derinliğini 10,69 kilometre olarak saptadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.

Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58’de ise bu kez Tuşba’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 4.42 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREME ARACINDA YAKALANDI

Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi.