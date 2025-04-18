Giyim mağazasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı

Öte yandan mağazanın önüne güvenlik şeridi çekildi, bölgeye de olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İpekyolu ilçesi Ferit Melen Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen kişiler arasında tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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