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        Giyim mağazasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde, giyim mağazasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:00
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        Giyim mağazasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı
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        VAN'ın İpekyolu ilçesinde, giyim mağazasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, İpekyolu ilçesi Ferit Melen Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen kişiler arasında tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan mağazanın önüne güvenlik şeridi çekildi, bölgeye de olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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