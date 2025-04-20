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        Yabancı uyruklu 2 kişi, havalimanında 32 kilo metamfetamin ile yakalandı

        VAN Ferit Melen Havalimanı'nda üzerlerinde ve çantasında 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:40
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        Yabancı uyruklu 2 kişi, havalimanında 32 kilo metamfetamin ile yakalandı
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        VAN Ferit Melen Havalimanı'nda üzerlerinde ve çantasında 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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