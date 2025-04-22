Van'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi sevk edildi.

VAN’da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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