Van'da ekipler, 7/24 inci kefali denetiminde

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ediyor. Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, göçün yoğun yaşandığı Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılık yapanlara karşı denetim yaptı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalini korumak için kolluk kuvvetleri ile birlikte 7/24 denetimler yaptıklarını, denetimlerde şu ana kadar 60 kilogram canlı balık ile 200 metre uzunluğunda uzatma ağına el konulduğunu söyledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak boyunca karadan ve havadan jandarma, göl üzerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kaçak avlanmalara karşı sıkı denetimler yapıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir başkanlığındaki Veteriner Hekim Aynur Turgut, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ebru Hatipoğlu ile Tekniker Vedat Uçan, balık göçünün en fazla olduğu tatlı sulardan biri olan Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara karşı denetim yaptı. Denetimlerde çaydaki sazlık alanda inci kefali balığının kaçak olarak avlanıp avlanmadığına bakılırken, ekipler suda şüpheli gördükleri bir poşeti de içinde balık olup olmadığını kontrol etti.