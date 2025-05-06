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        Prof. Dr. Aslan: Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleri

        VAN'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan radde engerek yılanı görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:10
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        Prof. Dr. Aslan: Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleri
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        VAN'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan radde engerek yılanı görüntülendi. Ferzende Coşar, zehirli türü bölgede ikinci kez görüntülediğini belirtirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, yılanın Van Gölü Havzası'nın yüksek bölgelerinde yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Yılanları öldürmek gibi bir yanlış inanış var. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleridir. Onları yok edersek başka türlü canlıları bu kez çoğalırlar" dedi.

        Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, kentin önemli zirvelerinden 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nda taşlık ve kayalık bir alanda gizlenmiş olan redde engereğini fark etti. Mesafesini koruyarak gözlem yapan Coşar, elindeki cep telefonuyla da Türkiye'de sadece belirli bölgelerde sınırlı sayıda yaşayan bu yılan türünü ikinci kez görüntüledi.

        'BU YILAN TÜRÜ ÇOK ZEHİRLİ'

        Zehirli türü görüntüleyen Coşar, "Uzun yıllardır bu bölgede fotoğraf çekiyorum ve sık sık dağlara çıkıyorum. Daha önce bir defa gördüğüm çok zehirli radde engerek yılanını ikinci kez gördüm. İlk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü çok nadir görünen bir türdür. Fakat kayıt altına aldığım için de sevindim. Bu bölgede Van, Ağrı ve Hakkari'de görülüyor. İnsanlar fazla denk gelmiyor, denk gelse de bilmedikleri için hangi tür olduğunu anlamıyorlar. Doğa fotoğrafçıları da şimdi yoğun ilgi gösteriyor. Bu yılan türü çok zehirli bir tür. Isırdığı zaman uzun süre yaşama hakkı tanımıyor. Dağa çıkanlara uyarıda bulunmak istiyorum. Tedbirli davransınlar" dedi.

        TÜRKİYE'DE 60 YILAN TÜRÜ BULUNUYOR

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, doğada bu türlerle karşılaşıldığında müdahale edilmeden sadece gözlem yapılması gerektiğini ve yılanların korunmasının ekosistem açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Van Gölü Havzası'nın yaban hayatı yönünden zengin olduğunu, Türkiye'de yaklaşık 60 yılan türünün bulunduğunu, bunlardan bazılarının zehirli olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü Havzası'nda da bu türler yaşamaktadır. İnsanların doğaya daha fazla gitmeleri nedeniyle bu hayvanlarla da karşılaşıyorlar. Bunlardan biri de rakım olarak yüksek yerlerde yaşayan insanların çok fazla temas etmediği, sayıca az olan radde engerek yılanıdır. Bu zehirli yılanlar arasında yer almaktadır" dedi.

        'RADDE ENGEREK YILANI İNSANLARLA FAZLA TEMAS ETMEZ'

        Havaların ısınmasıyla birlikte doğada görülen yılanların öldürülmemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Aslan, "Yılanlar zehirlerini genellikle korunma ve savunma amaçlı kullanmazlar. Avlarını yemek için onları etkisiz hale getirmek için kullanırlar. Eğer insanlar onları fazla rahatsız etmez, üzerlerine basmaz, uğraşmazsa yılanlar gelip insanları rahatsız etmez. Radde engerek yılanı insanlarla fazla temasa geçmezler. Yüksek yerlerde yaşadıkları için ancak bir gezi veya dağcılık faaliyetinde olanlar tarafından görülürler. Sayıca azdırlar. Yılanları öldürmek gibi bir yanlış inanış var. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleridir. Onları yok edersek başka türlü canlıları bu kez çoğalırlar. Fakat bu gibi yüksek rakımlı yerlere gezi veya başka bir faaliyet için bulunuyorsak, mutlaka önlemimizi almamız gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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