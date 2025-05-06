Prof. Dr. Aslan: Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleri

VAN'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan radde engerek yılanı görüntülendi. Ferzende Coşar, zehirli türü bölgede ikinci kez görüntülediğini belirtirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, yılanın Van Gölü Havzası'nın yüksek bölgelerinde yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Yılanları öldürmek gibi bir yanlış inanış var. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleridir. Onları yok edersek başka türlü canlıları bu kez çoğalırlar" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, kentin önemli zirvelerinden 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nda taşlık ve kayalık bir alanda gizlenmiş olan redde engereğini fark etti. Mesafesini koruyarak gözlem yapan Coşar, elindeki cep telefonuyla da Türkiye'de sadece belirli bölgelerde sınırlı sayıda yaşayan bu yılan türünü ikinci kez görüntüledi.

'BU YILAN TÜRÜ ÇOK ZEHİRLİ'

Zehirli türü görüntüleyen Coşar, "Uzun yıllardır bu bölgede fotoğraf çekiyorum ve sık sık dağlara çıkıyorum. Daha önce bir defa gördüğüm çok zehirli radde engerek yılanını ikinci kez gördüm. İlk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü çok nadir görünen bir türdür. Fakat kayıt altına aldığım için de sevindim. Bu bölgede Van, Ağrı ve Hakkari'de görülüyor. İnsanlar fazla denk gelmiyor, denk gelse de bilmedikleri için hangi tür olduğunu anlamıyorlar. Doğa fotoğrafçıları da şimdi yoğun ilgi gösteriyor. Bu yılan türü çok zehirli bir tür. Isırdığı zaman uzun süre yaşama hakkı tanımıyor. Dağa çıkanlara uyarıda bulunmak istiyorum. Tedbirli davransınlar" dedi.