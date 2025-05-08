Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Milyonluk aşiret düğünlerinin yapıldığı Van'da altın alamayanlar imitasyon takıya yöneldi

        AŞİRET düğünlerinde gelin ve damada milyonlarca liralık takının takıldığı Van'da altın alamayanlar, imitasyon takı alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyonluk aşiret düğünlerinin yapıldığı Van'da altın alamayanlar imitasyon takıya yöneldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AŞİRET düğünlerinde gelin ve damada milyonlarca liralık takının takıldığı Van'da altın alamayanlar, imitasyon takı alıyor. 10 yıldır imitasyon takı mağazası işleten Zana Borak (32), son 2 yıldır altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, genç kızların ve evlenecek olan çiftlerin düğünler için imitasyon takılara yoğun ilgi göstermeye başladığını söyledi.

        Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte farklı aşiretlere mensup çiftler için Van'da dillere destan düğünler yapılıyor. Binlerce davetlinin katıldığı düğünlerde gelin ve damada milyonlarca liralık takı takılıyor.

        Kentte son 2 yıldır altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle düğün için altın alamayan genç kızlar ve evlenecek olan çiftler, imitasyon takılara yoğun ilgi göstermeye başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, evli çiftler ve yakınlarının düğünlerine katılacak olan genç kızlar imitasyon mağazasına gelip takı alıyor.

        'ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İMİTASYONA YÖNLENDİRİYOR'

        Van'da 10 yıldır imitasyon takı mağazası işleten Zana Borak, son iki yılda altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ailelerin takı almakta zorlandığını, bu nedenle imitasyon takılara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Borak, "Bölgemiz aşiretler bakımından zengin bir bölge. Van, özellikle Hakkari, Yüksekova, Şırnak ve Van'ın ilçelerinde yaşayan birçok aşirete ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de bölgedeki düğünler büyük maliyetlere sebep oluyor. Altın fiyatları da yükselince insanlarımız imitasyona yönelmeye başladı. İmitasyona talep artınca da bu sefer inanılmaz ürünler ortaya çıkmaya başladı. Gümüşten, bakırdan, pirinç madenlerinden özel takılar yapılıp ve altın suyuyla kaplanıyor. Görüntü olarak altınla birebir oluyor. Maliyet olarak da altından çok çok daha düşük. Bölgemizde 22 ayar set kuyumcularda yaklaşık bir milyon lirayı bulurken, bizde 22 ayarın altın kaplaması kalitesine göre 5 ile 15 bin lira arasında satılıyor. Özellikle son iki yıldır yeni evlenen çiftler de bunu talep etmeye başladı. Yatırım olarak mantıksız geliyor çiftlere, ancak düğünler için alıyorlar." dedi.

        Takı deneyen Zerda Karabulut ise altın fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı yakınının düğünü için imitasyon takı alacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi

        Benzer Haberler

        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, Çatak'ta muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, Çatak'ta muhtarlarla bir araya geldi
        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor
        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor
        "Van'ın Pamukkale'si" yeşile bürünen çevresiyle doğaseverleri ağırlıyor
        "Van'ın Pamukkale'si" yeşile bürünen çevresiyle doğaseverleri ağırlıyor
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, muhtarlarla bir araya geldi