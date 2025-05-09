Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu

VANYüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencileri Muhammed Ali İnci (18) ile Gizemnur Tatlı (17), Antalya'da düzenlenen 'Unilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 63,5 kiloda Türkiye şampiyonu olan Muhammed Ali İnci ile 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonuyla Antalya'da 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 49 üniversiteden 180 sporcunun katıldığı 'Unilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Van YYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Ali İnce 63,5 kiloda; yine aynı bölümdeki 1'inci sınıf öğrencisi Gizemnur Tatlı, 57 kiloda Türkiye birincisi oldu.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Spora 11 yaşında antrenörü sayesinde başlayan, 2018'de dünya üçüncüsü, 2019'da da dünya şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, "Spora Hakkari'de başladım. 2018'de katıldığım şampiyonada dünya üçüncüsü, 2019'da ise dünya şampiyonluğunu elde ettim. Sonra spora ara verdim. Bu yıl Sinan Ağlar hocamın sayesinde spora tekrar devam ettim. Katıldığımız Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye birincisi oldum. Bundan sonraki hedefim; bu sporda dünya şampiyonluğunu elde edip ülkemi gururlandırmak istiyorum. Kadın sporcular, bu sporla birlikte dışarıda kendilerini daha güvenlik hissediyorlar. Bu konuda bize emekleri olan Sinan hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.