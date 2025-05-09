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        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu

        VANYüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencileri Muhammed Ali İnci (18) ile Gizemnur Tatlı (17), Antalya'da düzenlenen 'Unilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:30
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        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu
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        VANYüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencileri Muhammed Ali İnci (18) ile Gizemnur Tatlı (17), Antalya'da düzenlenen 'Unilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 63,5 kiloda Türkiye şampiyonu olan Muhammed Ali İnci ile 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonuyla Antalya'da 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve 49 üniversiteden 180 sporcunun katıldığı 'Unilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Van YYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Ali İnce 63,5 kiloda; yine aynı bölümdeki 1'inci sınıf öğrencisi Gizemnur Tatlı, 57 kiloda Türkiye birincisi oldu.

        'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

        Spora 11 yaşında antrenörü sayesinde başlayan, 2018'de dünya üçüncüsü, 2019'da da dünya şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, "Spora Hakkari'de başladım. 2018'de katıldığım şampiyonada dünya üçüncüsü, 2019'da ise dünya şampiyonluğunu elde ettim. Sonra spora ara verdim. Bu yıl Sinan Ağlar hocamın sayesinde spora tekrar devam ettim. Katıldığımız Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye birincisi oldum. Bundan sonraki hedefim; bu sporda dünya şampiyonluğunu elde edip ülkemi gururlandırmak istiyorum. Kadın sporcular, bu sporla birlikte dışarıda kendilerini daha güvenlik hissediyorlar. Bu konuda bize emekleri olan Sinan hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        SPORA ARA VERDİ, DÖNÜNCE BİRİNCİ OLDU

        Spora babası sayesinde başlayan ve 2018'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammed Ali İnci ise "Babamın bu konudaki destekleri ve Sinan hocanın sayesinde bu başarıları elde ettim. 10 yaşından beri bu sporla ilgileniyorum. 2018'te katıldığım Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde ettim ve aynı yıl katıldığım Avrupa şampiyonasında ise altın madalya alarak şampiyon oldum. 2019'da geçirdiğim hastalık nedeniyle spora bir süre ara verdim ve tedavimin ardından tekrar bu spora devam ettim. Bu yıl Antalya'da düzenlenen Unilig Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 63,5 kilo elit kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim, dünya şampiyonasında da birinci olmaktır "dedi.

        'AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK'

        Antrenör Sinan Ağlar, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bu yıl 15'incisi düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'na iki sporcumuzla katıldık. Sporcularım üstün bir gayret sarf ederek Türkiye şampiyonu oldular. Tabii şampiyonaya 6 ay öncesinde antrenman yaptılar ve emeklerinin hakkını aldılar. YYÜ'yü çok iyi bir şekilde temsil ettiler. Öncelikle üniversite rektörü başta olmak üzere Spor Bölümleri Fakültesi yönetimi ve bütün çalışanlarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız sadece sporcuları götürüp maç yaptırıp getirmek değil. Bu öğrencilerimiz okullarını bitirdikten sonra bir meslek alanı açmak, antrenörlük belgelerini aldırmak ve ayrıca üniversitemizin bütün gençlerini spora çekerek kötü alışkanlıklardan korumak için çalışıyoruz. Her gün üniversitede okuyan 150 öğrenci 4 seans şeklinde gelip antrenmanlar yapıyor. Gençlerimizi spora kazandırarak, spora temele yaydık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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