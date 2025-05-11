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        Van'da 3 ton 820 kilo inci kefali ele geçirildi

        VAN'da jandarmanın son bir haftada yaptığı denetimlerde 3 ton 820 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:35
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        Van'da 3 ton 820 kilo inci kefali ele geçirildi
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        VAN'da jandarmanın son bir haftada yaptığı denetimlerde 3 ton 820 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 15 kişiye ise 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.

        Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7/24 denetimler yapıyor.

        04-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 24 olaya müdahale edilirken, 3 ton 820 kilogram kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot ve 2 bin 245 metre uzunluğunda ağ ele geçirilerek el konuldu. Kaçak balık avlayan 15 kişiye ise 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.

        Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da, İnci Kefalinin üreme döneminde hassasiyet göstermeleri, kaçak avcılığı ihbar etmeleri ve doğayı koruma sorumluluğunu paylaşmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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