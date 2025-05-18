Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kaybolan atını duvarlara astığı afişlerle arıyor

        VAN'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu, kaybolan Yağız ismini verdiği atını, cadde ve sokaklarda duvarlara afişler asarak arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan atını duvarlara astığı afişlerle arıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VAN’ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu, kaybolan Yağız ismini verdiği atını, cadde ve sokaklarda duvarlara afişler asarak arıyor.

        İlçenin Çelebibağ Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Seyfullah Kasımoğlu’nun, 3 gün önce evinin bahçesinde otlaması için bıraktığı Yağız adını verdiği atı kayboldu. Kasımoğlu'nun tüm aramaları sonuçsuz kaldı. Kasımoğlu, resimlerini cadde ve sokaklarda, duvar ve direklere astığı 50 bin TL değerindeki atını bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

        32 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu, 2 yıl önce yeğeni için atı satın aldığını söyleyerek, "Atı 2 yıl önce yeğenim Ömer Han Kasımoğlu'na almıştık. Bahçede otlatmaya bıraktığımız 'Yağız' adını verdiğimiz atımız, 3 gündür kayıp ve aramadığımız yer kalmadı. Ben de çareyi atın resimleri ve telefon numaramı yazıp kayıp afişleri bastırdım. Bu afişleri mahallede bulunan duvar ve direklere yapıştırdım. Yeğenim Ömer çok üzülüyor. Yağız’ı bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

        'Yağız' adını verdiği atın resimlerine bakıp duygulanan Karakoyunlu Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Han Kasımoğlu, "Yağız’ı kaybettiğimizden beri uyuyamıyorum. Öyle ki okula bile gitmek içimden gelmiyor. 3 gündür bakmadığımız yer kalmadı. Ne olur atımı bulan veya gören varsa bize getirsin" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Van'da "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
        Van'da "Gençlik Spor Festivalleri" etkinliği yapıldı
        Van'da kooperatif kuran kadınlar, yılın ilk peynir üretimine başladı
        Van'da kooperatif kuran kadınlar, yılın ilk peynir üretimine başladı
        Erciş'te engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Erciş'te engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Van'daki rehabilitasyon merkezi yaralı kuşlara ev sahipliği yapıyor
        Van'daki rehabilitasyon merkezi yaralı kuşlara ev sahipliği yapıyor
        Van'da engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Van'da engelli bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı