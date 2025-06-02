TFF Van Bölge Temsilciği takımları üçte üç yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Temsilciliği bölge futbol takımları başarılarıyla 2024-2025 sezonunda camialarına ve taraftarlarına büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Vanspor 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltı atışlarında 5-4 yenerek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterirken; Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e, Hakkari Yüksekova Kadın Futbol takımı ise Dudulluspor'u 2-0 yenerek lider olarak Süper Lig'e yükseldi.

VAN, Muş, Hakkari, Bitlis illeri profesyonel ve amatör spor kulüplerinin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Temsilciliği bölge takımları 2024-2025 futbol sezonunu şampiyonluklarla tamamladı.

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