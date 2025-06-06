Bayramda 7/24 inci kefali denetimi

VAN Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde de denetimlerini sürdürdü. İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde ekibiyle birlikte denetim yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, av yasağının başlangıcından bu yana 7 ton 200 kilosu canlı, toplam 82 ton 200 kilo inci kefali, 6 bin 700 metre uzunluğunda ağ ve 10 şişme bota el konulduğunu söyledi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğunda güzel görüntüler ortaya çıkarken, kaçak avcıların yakalanması için de Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kaçak avcılara yönelik yaptığı denetimlerini bayramda da 7/24 sürdürüyor. İnci kefali göçünün olduğu İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi’nde kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, derede ağ olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde suyun kenarında terk edilmiş 5 metre uzunluğunda serpme ağ bulundu.