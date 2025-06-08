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        Av tüfeği ile geyik avına 20 bin lira para cezası

        VAN'ınGürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeğiyle vurmaya çalışan şüpheli yakalandı, hakkında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:45
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        Av tüfeği ile geyik avına 20 bin lira para cezası
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        VAN'ınGürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeğiyle vurmaya çalışan şüpheli yakalandı, hakkında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

        Olay, 7 Haziran'da saat 14.00 sıralarında sosyal medya platformları üzerinden gelen ihbarlarla ortaya çıktı. Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi kara yolu üzerinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeği ile vurmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olaydan yaklaşık 3 saat sonra 20 yaşındaki Y.S., suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulanırken, genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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