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        Van'da 97 kilo skunk ele geçirildi

        VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:45
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        Van'da 97 kilo skunk ele geçirildi
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        VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz’da istihbarata dayalı 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında, İran’dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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