Van'da 97 kilo skunk ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz’da istihbarata dayalı 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında, İran’dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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