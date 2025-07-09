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        Van Gölü'nde 'su kazası' tatbikatı

        VAN'ın Erciş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla Van Gölünde arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:51
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        Van Gölü'nde 'su kazası' tatbikatı
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        VAN'ın Erciş ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla Van Gölünde arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği gölde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        UMKE koordinasyonunda Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılay'ın yer aldığı 125 personele Van Gölü'nde arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği gölde yüzen dört kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen deniz polisleri, suda kalanları kurtararak sahilde bekleyen UMKE görevlilerine teslim etti. Kurulan acil müdahale çadırında yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, daha sonra hastaneye sevk edilmelerini sağladı.

        Van İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bayram, bu yılın bölge tatbikatını başlattıklarını söyledi. Ekiplerin gölde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiğini anlatan Bayram, "Tatbikatımıza Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari illerinden gelen yer aldı. UMKE koordinasyonundaki tatbikatın startını Erciş'te verdik. Burada suda arama kurtarma etabını gerçekleştirdik. Bu etabımızda deniz polisimizden yardım alarak 4 yaralı çıkardık. Yaralılarımıza alanda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları acil müdahale çadırımıza götürdük. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi." dedi.

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