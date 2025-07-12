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        Albayrak Grubu'nun Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Van'da açıldı

        ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel sanatlara katkı sunma vizyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuk, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu kez Van'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:20
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        Albayrak Grubu'nun Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Van'da açıldı
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        ALBAYRAK Grubu’nun geleneksel sanatlara katkı sunma vizyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuk, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu kez Van’da sanatseverlerle buluştu. Her yıl farklı bir temayla hazırlanan ve klasik hat sanatının örneklerini bir araya getiren sergiler dizisinin bu yılki teması olan ‘Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’, 12 Temmuz Cumartesi günü, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Camii Külliyesi'nde açıldı.

        Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen serginin açılış töreni, sanatseverler ve protokol üyelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Hattat Tahsin Kurt ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü gibi isimlerin katıldığı törenin ardından davetliler sergiyi gezerek eserlere dair bilgi aldı.

        13 USTA HATTATTAN ADALET TEMALI ESERLER

        Sergide, 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özgün eserler yer aldı. Farklı teknik ve üsluplarla hazırlanan bu 13 eser; yazı sanatının incelikleriyle estetiğin içinde derin bir manevi anlam taşıdı. Her bir eser; harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonun bütünlüğüyle ilahi adaletin izini sürdü.

        Bu yıl ‘Adil-i Mutlak’ teması çerçevesinde hazırlanan koleksiyona, geleneksel sanatımızın önemli dallarından biri olan tezhip sanatı da dahil edildi. Hat eserlerine eşlik eden 12 adet tezhip eseri, sergiye ayrı bir derinlik ve zarafet kazandırdı. Bu eserler, İstanbul’daki açılıştan sonra ilk kez Van’da da sergilendi. Serginin İstanbul’daki ilk durağı Tophane-i Âmire’de yalnızca iki ayda 90.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştı.

        TOPLUMUN VİCDANINA SANATLA DOKUNMAK

        Albayrak Grubu, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kurguladığı hat takvimi sergilerini, yalnızca sanatseverlere değil; aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen tüm kesimlere hitap etmeyi hedefliyor. Bu yılın teması olan ‘Adil-i Mutlak’ın Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde adaletin yara aldığı günümüz koşullarına bir sanat cevabı olması amaçlanıyor.

        Sergi, daha önce İstanbul’da Tophane-i Amire’de açılmış ve sadece iki ayda 91 bin 265 ziyaretçiye ulaşmıştı. Ardından Şanlıurfa ve Bursa duraklarında da sergilenen eserler, şimdi de Van’da sanatseverlerle buluştu.

        ZİYARET BİLGİLERİ

        Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 12 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Camii Külliyesi'nde, her gün 07.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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