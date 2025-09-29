Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Spor FK - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

        TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Van Spor FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:13 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Spor FK - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Van Spor FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Ev sahibi takım bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşurken, rakip takımdan da çok sayıda taraftar takımlarını desteklemek için Van'a geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç Van Spor FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Geçen sezon sonunda Elazığspor ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Van Spor FK maçları, ligin 8'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada taraftarıyla buluştu. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Van Spor FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetirken, Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır yaptı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarıda gol gelmeyince devreye golsüz eşitlikle gidildi. Maçın ilk golü 64'üncü dakikada Francesc Regis attı. Bu golle birlikte Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele veren Van Spor FK, Bekir Can Kara'nın 84'üncü dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkarttı. Van Spor FK'nın 3'üncü golünü ise 90+7'nci dakikada Medeni Bilgöl kaydetti. Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Göreve yeni başlayan 40 AFAD teknikeri Van'da eğitim görüyor
        Göreve yeni başlayan 40 AFAD teknikeri Van'da eğitim görüyor
        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Van'da şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Van'da 319 litre akaryakıt ele geçirildi
        Van'da 319 litre akaryakıt ele geçirildi
        Van'da özel gereksinimli çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı
        Van'da 40 öğrenci büyükşehir belediyesinin kursuyla hayallerine kavuştu
        Van'da 40 öğrenci büyükşehir belediyesinin kursuyla hayallerine kavuştu
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi